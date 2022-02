Cnh soffre in Borsa dopo spunti Deere. Attesa per il Capital Markets Day di domani

Redazione Finanza 21 febbraio 2022 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Scambi in calo per Chn Industrial a Piazza Affari. Il titolo, tra i peggiori del Ftse Mib in compagnia di Exor, cede quasi il 3% a quota 13,52 euro dopo le indicazioni che sono arrivate dalla statunitense Deere, accolte in maniera tiepida da Wall Street (nonostante gli spunti positivi soprattutto in termini di outlook per il 2022). "I risultati del primo trimestre 2022 di Deere sono stati influenzati da aspetti specifici dell'azienda", sottolineano da Banca Akros che rimarca come le prospettive per il settore rimangano forti. Gli esperti ricordano infine che domani per Cnh Industrial è fissato l'appuntamento con il Capital Markets Day.