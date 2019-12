Carraro vola di oltre il 12% a Piazza Affari, accordo con Ineos Automotive

Daniela La Cava 4 dicembre 2019 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Rally di Carraro a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa il 12% a 2,09 euro. A dar gas all'azione la notizia dell'accordo strategico di fornitura siglato tra il gruppo veneto e Ineos Automotive. La collaborazione, del valore complessivo superiore a 420 milioni di euro con un orizzonte temporale di oltre 10 anni, prevede la fornitura da parte di Carraro di assali anteriori e posteriori per il nuovo fuoristrada 4x4 “Grenadier” di Ineos Automotive che entrerà nel mercato nel 2021.Grazie a questo accordo, si legge in una nota, il Gruppo Carraro avrà l’opportunità di incrementare in modo sensibile i volumi dei propri assali speciali per veicoli commerciali, minivan e fuoristrada. Parallelamente tale espansione delle attività nell’ambito automotive, consentirà a Carraro di crescere nelle proprie competenze migliorando ulteriormente in termini di qualità, time to market ed efficienza logistica. Ciò determinerà riflessi positivi anche nei settori tradizionali del gruppo, quali macchine agricole e movimento terra.