Caro energia: stasera conferenza stampa di Draghi con Franco, Cingolani e Garofoli

18 marzo 2022

MILANO (Finanza.com)

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri previsto per oggi alle 18, terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia Franco, della Transizione ecologica Cingolani e al sottosegretario Garofoli per illustrare i nuovi provvedimenti di contrasto al caro energia e agli effetti economici della crisi in Ucraina. È quanto si apprende in una nota di Palazzo Chigi.