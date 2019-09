Carige: Gualtieri, rilancio a costo zero per lo Stato e sistema bancario ne esce rafforzato

Titta Ferraro 21 settembre 2019 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Soddisfazione al Tesoro per il via libera dell'assemblea al piano di rilancio di Banca Carige. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, esprime grande soddisfazione per il successo dell’operazione di rilancio della Banca Carige. “La soluzione di mercato che è stata messa a punto e perfezionata non ha costi per i contribuenti - rimarca Gualtieri - e mostra la capacità di coesione e reazione del sistema bancario italiano e del Fondo interbancario di tutela dei depositi, rispetto a situazioni di difficoltà. L’operazione odierna segna il rilancio di un intermediario di rilievo, specialmente nel territorio ligure e genovese, per il credito a famiglie e imprese e per il sostegno all’economia reale. L’ampia partecipazione e il senso di responsabilità degli azionisti mostrano quanto questo ruolo sia riconosciuto dalla comunità locale. Il sistema bancario e il Paese ne escono rafforzati”."Voglio ringraziare, per la professionalità e l’impegno profusi in questi mesi, tutti coloro che hanno intensamente lavorato per contribuire al raggiungimento di questo importante risultato: in particolare le strutture del MEF, la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea e i Commissari straordinari”, aggiunge il ministro.