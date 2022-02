Caleffi: fatturato 2021 sopra i 60 milioni (+8%)

Titta Ferraro 16 febbraio 2022 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

I dati preliminari consolidati 2021 di Caleffi evidenziano un fatturato risulta superiore a 60 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto ai 56 milioni di euro consuntivati al 31 dicembre 2020. L’EBITDA risulta superiore a 8 milioni di euro, con un’incidenza di circa il 13%, rispetto ai 7,9 milioni di euro del 31 dicembre 2020.L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a circa 12,7 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai 17,0 milioni del 31 dicembre 2020; non considerando il debito ascrivibile al principio contabile IFRS16 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 5 milioni di euro rispetto ai 9,7 milioni di euro del 31 dicembre 2020.I dati non risultano ancora sottoposti a revisione contabile e pertanto passibili di modifiche.