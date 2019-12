Cairo Communication: Cipriani alla guida della controllata pubblicità

Daniela La Cava 5 dicembre 2019 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Giuliano Cipriani entra nel Gruppo Cairo Communication come direttore generale e amministratore delegato della società controllata Cairo Pubblicità, concessionaria multimediale per la vendita di pubblicità televisiva, su stampa periodica e online per i canali e le testate del Gruppo come per editori terzi. Lo rende noto il gruppo indicando che nel suo nuovo ruolo risponderà a Uberto Fornara, amministratore delegato di Cairo Communication.