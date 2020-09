CNH sprofonda fino a -8% in scia a caduta Nikola

Titta Ferraro 21 settembre 2020 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile a Piazza Affari per CNH che adesso viaggia sui minimi intraday in area 6,26 euro con un tonfo di oltre l'8 per cento. Pesa il newsflow legato a Nikola, società di e-camion partecipata al 7,11% da CNH, che ha visto oggi l'uscita di scena di del suo presidente e fondatore, Trevor Milton. L’annuncio arriva dopo che un report pubblicato nelle scorse settimane da Hindenburg Research, noto short seller, ha accusato Nikola di essere “una frode complessa costruita su decine di menzogne” e ha portato all'avvio di indagini da parte di SEC e Dipartimento di Giustizia Usa. A Wall Street il titolo Nikola oggi viaggi in calo di oltre il 18% con capitalizzazione scesa sotto gli 11 mld di dollati.