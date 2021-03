CNH Industrial in forte rialzo a Piazza Affari: due diligence in corso su Iveco da parte di FAW (analisti)

Alessandra Caparello 30 marzo 2021 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Inforte rialzo a Piazza Affari il titolo CNH Industrial che al momento segna +3,10% a 13,30 euro. Secondo Bloomberg, citando non identificate persone a conoscenza dei fatti, i cinesi di FAW starebbero progredendo con la due diligence per arrivare ad una potenziale offerta per Iveco entro i prossimi mesi, valutando anche le richieste del Governo. La notizia, sottolinea Equita, segue quelle circolate nei mesi scorsi e rappresenta un catalyst per l`equity story (CNHI avrebbe già rifiutato un’offerta di €3bn). Nel caso non si concretizzasse, concludono gli esperti, ci sarebbe comunque lo spin-off programmato per inizio 2022.