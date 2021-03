Buzzi Unicem rimbalza, per Equita nuovo target è a 27,1 euro

Daniela La Cava 26 marzo 2021 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Buzzi Unicem scaccia i cali della vigilia. Dopo la reazione negativa di ieri ai conti 2020 che ha visto il big italiano del cemento crollare di oltre il 4%, oggi va in scena il rimbalzo. Il titolo avanza di oltre il 2% e posiziona tra i migliori titoli di giornata del Ftse Mib. Ieri il gruppo cementiero ha fatto sapere di avere chiuso il 2020 con un utile netto da 560 milioni, in rialzo del 45,2% su base annua. Il margine operativo lordo è migliorato del 7,2% a 781 milioni mentre il risultato operativo è stato pari a 524 milioni (+11,9% sul 2019), grazie alla dinamica favorevole dei prezzi e dei costi di produzione, al netto dell'effetto cambio sfavorevole.Post conti, Equita ha alzato dell'1% a 27,1 euro il prezzo obiettivo e ha confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy). "L'unico dato mancante era l'utile netto che è risultato essere significativamente migliore delle attese grazie a minor oneri finanziari; minor tax rate (20% vs 26% atteso); maggior contributo dalle società consolidate ad equity", sottolineano gli esperti della sim.