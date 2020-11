Btp in dollari, Tesoro affida a tre banche mandato per emissione. Scelta la durata

Titta Ferraro 16 novembre 2020 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE il mandato in qualità di Lead Manager per una nuova emissione a tasso fisso, denominata in dollari, formato SEC-Registered Global, con scadenza il 17 febbraio 2026."L’emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato", recita una breve nota del MEF. I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito.