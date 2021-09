Bper verso ricambio generazionale e professionale accanto a riduzione forza lavoro

Redazione Finanza 24 settembre 2021 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

Bper lancia un percorso che punta al ricambio generazionale e professionale, accanto a una riduzione della forza lavoro. E' quanto emerso dalla nota diffusa ieri dalla banca:"Il CDA di BPER Banca, riunitosi in data odierna (ieri per chi legge), ha deliberato l'avvio di un percorso volto a dare attuazione ad un ricambio generazionale e professionale, congiuntamente a una riduzione della forza lavoro del Gruppo, nell'ambito delle linee guida che caratterizzeranno il futuroPiano industriale 2022-2024 attualmente in fase di definizione. Gli interventi deliberati, da attuarsi entro il 2024 anche tramite il ricorso al Fondo di Solidarietà,consentiranno di ottimizzare la forza lavoro riducendo in modo strutturale gli oneri del personale. L'ottimizzazione degli organici prevede da un lato l'uscita di circa 1.700 risorse e dall'altro un piano di ingressi. La manovra, il cui costo è previsto essere spesato nel Bilancio dell'esercizio 2021, verrà attuata previo espletamento della procedura sindacale di settore e nel rispetto delle normative vigenti".