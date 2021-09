Borgosesia acquista Alfapark in liquidazione

Redazione Finanza 24 settembre 2021 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Borgosesia ha perfezionato l’acquisto dell’intero capitale di Alfa Park, in liquidazione, con l’obiettivo di estendere la propria attività anche ad altri comparti del settore immobiliare oltre a quello residenziale. L’operazione si è perfezionata nell’ambito di una strategia trading grazie al rilievo di un credito non performing di nominali 4,3 milioni di euro. L’operazione ha comportato un investimento complessivo di circa 1,2 milioni.Alfa Park in liquidazione è società a capo di un gruppo già attivo nel settore dell’entertainment e proprietario a Valmontone (Roma) del diritto di superficie su di un lotto di terreno dell’estensione complessiva di circa 500mila metri quadrati ed al cui interno risultano collocate aree edificabili urbanizzate - adiacenti al Valmontone Outlet e al Parco divertimenti MagicLand - che prevedono lo sviluppo di circa 24mila mq di superficie a destinazione ricettiva e di circa 18mila mq a destinazione commerciale.