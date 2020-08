Bankitalia: calano a giugno le entrate tributarie

Daniela La Cava 14 agosto 2020 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 26,2 miliardi, in diminuzione del 19,9 per cento (-6,5 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2019. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”.Nei primi sei mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 169,9 miliardi, in calo del 10,3 per cento (-19,4 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, "risentendo della sospensione di alcuni versamenti fiscali disposta dai decreti approvati a partire dal mese di marzo e del peggioramento del quadro macroeconomico", spiega Bankitalia.