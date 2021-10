Bankitalia, Angelini: 'Nessuna vigilanza bancaria vuole mettere a rischio modello piccole banche di territorio'

Redazione Finanza 1 ottobre 2021 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

"Nessuna vigilanza bancaria vuole mettere a rischio il modello delle piccole banche di territorio, lunga vita alle banche di territorio ma si devono adattare a un mondo che e' diventato molto complesso". Così, stando a quanto ha riportato l'agenzia di stampa Radiocor, Paolo Angelini, Vice direttore generale di Bankitalia, in occasione del dibattito alla presentazione del libro di Rainer Masera 'Per una vera proporzionalità nella regolazione bancaria dell'Unione Europea'.Angelini ha precisato che nelle intenzioni della Vigilanza non c'è mai stata la volontà di forzare le aggregazioni tra "chi è ben gestito ed in equilibrio".