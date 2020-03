Banco Bpm: prepensionamento volontario per 1.100 dipendenti per favorire ricambio generazionale

Titta Ferraro 3 marzo 2020 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo piano 2020-2023 annunciato da Banco BPM prevede un programma di recruiting strategico finalizzato ad attrarre talenti e ad accelerare il ricambio generazionale favorito da un piano di prepensionamento volontario su circa 1.100 dipendenti. E' prevista l'introduzione selettiva di profili specialistici finalizzata a supportare la crescita del business e ad acquisire nuove competenze. Il gruppo punterà molto anche sulla creazione di ambienti di lavoro digitali, centrati sulle persone e supportati da strumenti per facilitare la collaborazione e per contribuire a un migliore work-life balance (i giorni di Smart Working in aumento di oltre 6 volte rispetto al 2019). In tale contesto, il costo del personale del Gruppo è visto a 1.660 milioni di euro nel 2023 rispetto aicirca 1.700 mln del 2019.