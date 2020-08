Banche e oil spingono Piazza Affari, Saipem la migliore del Ftse Mib

Titta Ferraro 10 agosto 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Incipit della settimana di Ferragosto in moderato rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib viaggia in rialzo a 19.518 punti (+0,17%). Venerdì l'indice aveva chiuso in progresso grazie all'assist delle non farm payrolls Usa, risultate migliori del previsto.Buone le nuove indicazioni in arrivo oggi dalla Cina con l'inflazione aumentata, su base annua, del 2,7 per cento. Il dato è stato superiore alle attese, che erano di un aumento del 2,6%, dopo il +2,5% della passata rilevazione. In miglioramento anche l'indice dei prezzi alla produzione.Sul parterre di Piazza Affari corre Banco BPM a +1,65% recuperando parte delle perdite registrate la scorsa settimana dopo i conti trimestrali. IN forze anche Bper (+1,74%) e Unicredit +0,71%.Molto bene anche i titoli oil: +1,31% Eni e +1,2% Tenaris, ma la migliore è Saipem con +1,99%.