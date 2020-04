Banche: Spunta Banca DLT, blockchain di settore per la rendicontazione dei conti reciproci

Alessandra Caparello 28 aprile 2020 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Una blockchain di settore per la rendicontazione dei conti reciproci: questo è Spunta Banca DLT, il progetto promosso dall’ABI e coordinato da ABI Lab che ha completato con successo i test tecnici ed è in produzione per la prima sezione di banche che partecipano all’iniziativa.Come rivela l’Associazione bancaria italiana, 32 banche operano su una blockchain ed hanno spostato l’intero processo da una modalità tradizionale di scambi di telefonate e messaggi a una tecnologia basata su registri distribuiti. È quindi operativa l’applicazione di una catena di blocchi per il mondo bancario in Italia. Dall’inizio di marzo il processo è operativo. L’interrogazione dei dati e l’esecuzione delle operazioni più semplici viene eseguita in meno di un secondo, anche nei casi più complessi, mentre la generazione di report avviene in mezzo minuto. Durante il test sono stati generati 103 conti reciproci, registri bilaterali, alimentati con 7 milioni di movimenti in termini di dati reali. Il tasso di riscontro automatico registrato è stato pari al 94,5%. Sulla base di questi risultati soddisfacenti il tavolo di banche pilota che governa il progetto ha convenuto di andare in produzione secondo la pianificazione prevista. Sono intanto al lavoro le 23 banche che opereranno nella seconda finestra di migrazione. Questo raggruppamento passerà in produzione a maggio 2020. È già in programma la terza finestra per ottobre.