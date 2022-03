Banche: Perrazzelli (Bankitalia), "innovazione tecnologica rappresenta uno dei motori del cambiamento"

Redazione Finanza 21 marzo 2022 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

"L’innovazione tecnologica rappresenta uno dei motori principali del cambiamento dell’industria finanziaria e dei pagamenti. Le soluzioni basate su logiche open inducono a riorganizzare i processi di intermediazione, aumentando i livelli di efficienza, l’innovazione di prodotto e il grado di inclusione della clientela. Il flusso di innovazione investe sia i grandi player di mercato, sia gli intermediari di più ridotte dimensioni, chiamati ad adattarsi al contesto per garantire adeguati livelli di sostenibilità del business.". Lo ha dichiarato la vice direttrice generale della Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, nel corso del Forum Abi Lab 2022, sul tema “L’innovazione e la banca del futuro”.Come messo in luce dalla recente indagine fintech, Perrazzelli ha ricordato che gli investimenti per l’innovazione sono in progressiva crescita e gli operatori con modelli di attività tradizionale stanno ponendo in essere nuove modalità di collaborazione e partnership con operatori fintech anche al fine di migliorare la customer experience e fidelizzare il rapporto con la clientela. "Tuttavia, il modello tradizionale appare destinato non ad essere superato ma piuttosto accompagnato dallo sviluppo di forme alternative volte a soddisfare più efficacemente la domanda della clientela, ampia e diversificata", aggiunge la vice direttrice generale della Banca d'Italia.