Banca Ifis: tratta in esclusiva per acquisto 70,77% di Farbanca

Daniela La Cava 12 maggio 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis è in negoziazione esclusiva, fino al prossimo 29 maggio, per l’acquisizione del 70,77% del capitale sociale di Farbanca SpA, società detenuta da Banca Popolare di Vicenza. Lo rende noto la banca di Mestre precisando che gli sviluppi della trattativa verranno opportunamente comunicati al mercato.Fondata nel 1997, Farbanca ha chiuso il 2019 con un utile netto di 4,1 milioni di euro e crediti verso la clientela pari a circa 598 milioni. Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto è di 65,5 milioni, il Cet1 è pari al 16% e le attività ponderate per il rischio (RWA) sono di 409,9 milioni.