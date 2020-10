Banca Generali: raccolta netta a 390 mln a settembre

Daniela La Cava 9 ottobre 2020 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di settembre la raccolta netta totale di Banca Generali è risultata positiva per 390 milioni di euro e ha portato il valore cumulato da inizio anno a sfiorare i 4,1 miliardi. Il dato, si legge nella nota, è ampiamente superiore, sia su base mensile che annuale, a quanto realizzato lo scorso anno confermando la capacità della banca di crescere in ogni contesto di mercato. Il solido trend commerciale è stato supportato anche da un’ottima dinamica in termini di mix di prodotto con le soluzioni gestite più che raddoppiate sia a livello mensile (154 milioni, +105%), sia a livello complessivo da inizio anno (1.836 milioni, +111%).