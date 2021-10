Azimut vola ai massimi dal 2015, partnership in Brasile scalda il mercato

Redazione Finanza 20 ottobre 2021 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Balzo di Azimut a Piazza Affari con quasi +5% a 24,87 euro, livello che proietta il titolo ai massimi a oltre sei anni. A dare slancio al titolo l'annuncio ieri dell'intesa con XP per formare una partnership strategica volta a sviluppare ulteriormente la società di asset management di Azimut in Brasile, AZ Quest, la cui maggioranza è stata acquisita da Azimut nel 2015. XP e Azimut intendono incrementare le sinergie con la piattaforma di distribuzione di XP, aumentando la penetrazione per i fondi AZ Quest attraverso la più grande piattaforma aperta di fondi in Brasile.Intanto oggi gli analisti di Equita SIM hanno alzato il prezzo obiettivo su Azimut del 4% a 25 euro. In vista dei conti del 3° trimestre, la sim milanese si aspetta numeri in continuità rispetto a quelli del 2° trimestre e che il gruppo aumenti la visibilità sulla parte alta della guidance.