Azimut: raccolta netta a luglio positiva per 517 mln, da inizio anno quasi 3,2 mld

simone borghi 6 agosto 2019 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta positiva a luglio 2019 per il gruppo Azimut che segna 517 milioni di euro, di cui oltre 350 milioni di euro dallItalia (quasi la totalit in risparmio gestito). Lo rivela lo stesso gruppo operante nel settore del risparmio gestito che, con il mese di luglio, raggiunge quasi i 3,2 miliardi di euro da inizio anno. Nel dettaglio, il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a 57,2 miliardi, di cui 44,5 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.Il presidente Pietro Giuliani commenta: Il risultato di crescita registrato a luglio esprime la capacit della nostra rete di consulenti finanziari e wealth manager di affiancare con efficacia la clientela nelle scelte di investimento, oltre al dinamismo delle attivit internazionali del Gruppo. In questi mesi in particolare abbiamo saputo conciliare rendimenti ai clienti, con una performance media ponderata netta da inizio anno di +6,9%, con la capacit di attrarre talenti dal mercato (90 ingressi nel primo semestre) mantenendo in equilibrio la crescita fra colleghi gi in struttura e nuovi inseriti dimostrando la solidit e sostenibilit del nostro modello di sviluppo.