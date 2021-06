Azimut: insieme a Mamacrowd al via il primo investimento del fondo ALIcrowd

simone borghi 14 giugno 2021 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Azimut e Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, annunciano il primo co-investimento da parte di ALIcrowd (il primo ELTIF di venture capital che utilizza anche il portale per ricercare le aziende oggetto di investimento) di un milione di euro in Fessura, PMI innovativa che ha rivoluzionato il mondo delle calzature combinando design, tecnologia, e rispetto per l’ambiente.La partnership tra Azimut e SiamoSoci (gestore del portale Mamacrowd), annunciata a marzo 2021, prevede che ALIcrowd, utilizzi il portale di Mamacrowd per ricercare le aziende oggetto di investimento grazie alla campagna (call for action) per start up e PMI innovative “Mama Fund & Crowd”.Il comparto ELTIF ALICrowd istituito da Azimut Investments SA, e gestito in delega da Azimut Libera Impresa SGR SpA, di durata pari a 8 anni e con una dotazione di 25 milioni di euro, può affiancare il crowdfunding con un investimento medio di 500 mila euro su ogni impresa selezionata.