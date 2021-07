Asta Btp: rendimenti in ribasso per il titolo a 5 anni. Allocato anche Btp a 10 anni e CCTeu

simone borghi 29 luglio 2021 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha allocato oggi BTP a 5 e 10 anni, insieme al CCTeu, per complessivi 8,25 miliardi, il massimo del range previsto. Nel dettaglio, sono stati collocati 4,5 miliardi di euro del BTP a 5 anni (range era 4-4,5 mld) con la domanda che ha raggiunto 5,8 mld. Il rapporto di copertura è stato pari a 1,29. Il Btp a 5 anni con scadenza agosto 2026 è stato allocato al rendimento dello 0,02%, in calo di 10 punti base rispetto a un mese fa.L’asta di Btp odierna ha visto il Tesoro allocare anche il Btp a 10 anni con scadenza dicembre 2031 per 3 mld, il massimo dell’ammontare previsto (range era 2,5-3 mld). Il tasso di assegnazione è stato dello 0,66%. La domanda è stata di 4 miliardi con rapporto di copertura di 1,33.Infine, allocato il CCTeu con scadenza aprile 2029 per 1,25 mld. La domanda è stata di 2,3 mld con un rapporto di copertura di 1,86. Il rendimento di assegnazione del CCTeu è stato del 0,05%.