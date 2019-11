Asta Bot per 6,5 miliardi, i dettagli dell'emissione di oggi

Titta Ferraro 27 novembre 2019 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Penultima asta del mese con il classico appuntamento con il Bot semestrale. Il Tesoro oggi andrà a emettere Bot a sei mesi per complessivi 6,5 miliardi di euro. Il mese scorso era stato allocato un ammontare uguale un tasso di -0,213%, con domanda a quasi 10,7 miliardi, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,55.In circolazione al 14 novembre risultano 40,8 mld di Bot a 6 mesi e 80 mld di Btp a 12 mesi per un totale di 120,8 miliardi.Il trittico di emissioni di settembre e del terzo trimestre 2019 si conclude domani con il test più probante, ossia i Btp a media-lunga scadenza per massimi 5,75 miliardi di euro.