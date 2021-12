Assoreti: ottobre record, miglior risultato mensile di sempre con raccolta a 5,8 miliardi

Alessandra Caparello 1 dicembre 2021 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Un ottobre da incorniciare per le reti di consulenza che, secondo quanto rileva Assoreti, realizzano il miglior risultato mensile di sempre con volumi netti pari a 5,8 milioni di euro in crescita del 63,3% su base annua e +119,9% mensili.Nei primi dieci mesi dell’anno la raccolta raggiunge così 46,7 miliardi di euro, risultando già superiore a quanto realizzato nell’intero 2020 (43,4 miliardi). Le risorse raccolte nel mese confluiscono sui prodotti del risparmio gestito, con investimenti netti più che triplicati rispetto all’anno precedente e pari a 3,3 miliardi di euro (+228,2% a/a), e su conti correnti e depositi, sui quali arriva liquidità netta per 3,1 miliardi di euro (+11,8% a/a); gli strumenti finanziari amministrati chiudono il mese con un saldo negativo. “Il 2021 non è ancora terminato e le Reti di consulenza hanno già superato i risultati dell’anno record di raccolta. Cresce l’esigenza dei risparmiatori di essere seguiti nelle scelte di investimento e con essa l’assunzione di responsabilità da parte delle associate ad Assoreti e dei loro consulenti, consapevoli che i clienti, affidando il proprio patrimonio, condividono bisogni, progetti, aspettative. Viene data fiducia, ripagata attraverso un’attenta pianificazione di lungo periodo” dichiara Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione.