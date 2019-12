Arriva il Voucher 3I per le startup innovative, pubblicato il decreto

Titta Ferraro 4 dicembre 2019 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo, firmato dal Ministro Patuanelli, sul “Voucher 3I – Investire In Innovazione” previsto nel Decreto Crescita, che ha l’obiettivo di sostenere le start up innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e digitali. Per la misura sono disponibili risorse finanziarie pari a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Il Voucher 3I, rimarca il Mise in una nota, può essere fornito esclusivamente per l’acquisizione di servizi prestati dai consulenti in proprietà industriale iscritti all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e da avvocati iscritti al Consiglio nazionale forense.Nel decreto sono stabiliti i servizi che potranno essere acquisiti dalle imprese interessate e gli importi concessi tramite il Voucher 3I: 2.000 euro per i servizi di consulenza relativi alle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione; 4.000 euro per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’UIBM; 6.000 euro per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.