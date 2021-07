Arnault conquista anche Etro: ufficializzata la partnership con L Catterton

Daniela La Cava 19 luglio 2021 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

La maison globale del lusso Etro finisce nella mani di Arnault. Confermando le indiscrezioni, il gruppo ha annunciato oggi di aver siglato un accordo vincolante per una partnership con L Catterton, la maggior società di private equity globale focalizzata sul settore dei beni di consumo a livello globale il cui maggiore sottoscrittore è il colosso del lusso Lvmh di Arnault. Secondo i termini dell'accordo, L Catterton Europe acquisirà una partecipazione di maggioranza nella società, mentre la famiglia Etro manterrà una significativa minoranza. Il fondatore di Etro, Gerolamo Etro, assumerà l’incarico di presidente della società. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine dell'anno, mentre i termini della stessa non sono statiresi noti."Grazie alla profonda esperienza di investimento di L Catterton, la conoscenza del settore e delle preferenze dei consumatori, unitamente alle relazioni strategiche con Lvmh, Etro si appresta ad un percorso di significativa crescita e a diventare uno dei principali brand nell’alto di gamma nelle diverse categorie merceologiche", si legge nella nota nella quale si sottolinea che con un track record di oltre 30 anni nell’ambito di collaborazioni con marchi di lusso e di moda a livello globale, L Catterton supporterà Etro nel migliorare la sua brand strategy con l’obiettivo di ampliare la propria clientela e raggiungere le generazioni di giovani consumatori, continuando a interpretare il proprio stile con uno spirito innovativo e moderno, entrando in nuove categorie di prodotto e valorizzando ulteriormente le proprie radici italiane. Inoltre, la partnership permetterà a Etro di migliorare la presenza digitale e guidare l'espansione globale, con un focus sulle significative opportunità in Asia.Etro è stata assistita da Rotschild & co, PwC TLS, dallo Studio Legale Pedersoli e dallo Studio Guasti – Studio Legale Associato, mentre L Catterton da Bain & Company, PwC Deals, PwC TLS e LMCR / Studio Legale.