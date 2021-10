Anima: avviato programma acquisto azioni proprie per 60 mln

Daniela La Cava 5 ottobre 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Anima ha annunciato ieri a mercati chiusi che, a partire da oggi 5 ottobre 2021, verrà dato avvio ad un programma di acquisto di azioni proprie sulla base della delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2021. La società spiega che gli acquisti saranno effettuati, per il tramite di un intermediario abilitato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, nel rispetto delle condizioni di negoziazione, per un controvalore massimo pari a 60 milioni di euro, entro il 31 marzo 2022. L’ultimo prezzo di chiusura delle azioni della società, registrato in data 1° ottobre 2021, è stato pari a 4,13 euro; a tale prezzo, il numero massimo di azioni che potrebbe essere acquistato sarebbe di circa 14,5 milioni, pari al 3,9% del capitale sociale.Gli acquisti avverranno, spiega la nota, a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo Anima Holding nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.