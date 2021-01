Amazon: creati in Italia oltre 2.600 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato

Alessandra Caparello 21 gennaio 2021 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha annunciato oggi che nel 2020 ha creato più di 2.600 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia, dando lavoro a più di 9.500 dipendenti a tempo indeterminato in tutto il Paese. Le opportunità lavorative nel colosso fondato da Jeff Bezos riguardano più di 40 sedi in tutta Italia: presso gli Uffici Corporate di Milano, i Centri di Sviluppo di Torino e Asti; i Data Center in Lombardia; il Servizio Clienti di Cagliari; i Centri di Distribuzione, Depositi di Smistamento e magazzini dislocati sul territorio dal nord al sud Italia, da Torrazza Piemonte fino a Catania.In tutte le sedi, da quelle che si trovano in città a quelle nelle zone rurali, i dipendenti ricevono una retribuzione competitiva fin dal primo giorno. Le retribuzioni dei dipendenti Amazon in Italia si collocano tra le più alte per ciascun settore di riferimento delle attività operate. Nel settore logistico, ad esempio, il salario di ingresso degli operatori Amazon è di 1.550 euro lordi mensili. Le opportunità lavorative in Amazon comprendono anche benefit, opportunità di carriera e di miglioramento della propria istruzione, inclusi programmi innovativi come Career Choice, che anticipa il 95% del costo delle rette e dei libri di testo per i corsi professionali scelti dai dipendenti, e programmi di congedo parentale all’avanguardia nel settore.