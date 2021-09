Alitalia avrebbe accumulato debiti per oltre 100 milioni con gli aeroporti italiani

Alessandra Caparello 14 settembre 2021 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Secondo Il Sole 24 Ore, Alitalia avrebbe accumulato debiti con gli aeroporti italiani per oltre 100 milioni. Il presidente dell’associazione degli aeroporti italiani ha lanciato l’allarme ed ha sottolineato l’urgenza per i gestori aeroportuali di ricevere le risorse del Fondo di compensazione da 800 milioni stanziato dal precedente governo per i danni legati al Covid-19 e già approvati dalla UE.Il Sole ha inoltre sottolineato che la nuova compagnia aerea Ita, avvierà l’attività il 15 ottobre con una capacità molto ridotta rispetto alla precedente (2,800 dipendenti contro oltre 10,000), con l’obiettivo di avere una struttura di costi più sostenibile.Alitalia è la prima compagnia aerea per ADR con oltre il 30% dei pax quindi la soluzione per il rimborso dei debiti per le fees aeroportuali ed il riavvio dell`attività, dice Equita, sono importanti per la società.