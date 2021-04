AdR: successo per il collocamento del bond sostenibile. Il commento del ministro Garavaglia

Redazione Finanza 23 aprile 2021 - 07:02

MILANO (Finanza.com)

"Un'operazione che va nella giusta direzione, soprattutto per quel che riguarda l'adeguamento delle strutture di ospitalità turistica in vista di una ripresa del mercato". E un'emissione che ha una "doppia valenza" perché "va nella direzione della sostenibilità ambientale ed è in linea con le azioni previste dal ministero del Turismo nel Pnrr". Così il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha commentato il successo del collocamento del Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma. Di fatto, la prima emissione del bond sostenibile di AdR ha riscosso un grande successo sul mercato. Il Sustainability-Linked bond a 10 anni di Aeroporti di Roma è stato emesso per un valore di 500 milioni di euro e le richieste hanno superato di 5 volte l'offerta, per un valore di circa 2,7 miliardi di euro. L'emissione è stata rivolta agli investitori istituzionali.