Inflazione al rialzo anche tra gli Emergenti: per S&P sarà al 7,1% nel 2022

Le fiammate di aumento dei prezzi si diffondono anche tra gli Emergenti, dove quest’anno l’inflazione dovrebbe registrare una media del 7,1%. A evidenziarlo è l’analisi degli esperti di S&P.

In particolare, S&P ha aumentato le stime sull’inflazione dei prezzi al consumo in tutti i Paesi: l’inflazione media annuale negli EM (il sample di S&P comprende 15 Paesi) sarà del 7,1% quest’anno e del 4,1% il prossimo (rispettivamente 1,2 e 0,6 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di marzo), rappresentando il colpo più duro al potere d’acquisto dei consumatori ed enfatizzando la conseguente riduzione della domanda interna reale per il resto del 2022 e 2023.