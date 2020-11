Wall Street: future attendono in rialzo l'Election Day, primo dei 3 appuntamenti chiave dell'ottava

Redazione Finanza 3 novembre 2020 - 13:05

Movimenti rialzisti per i futures su Wall Street, con gli investitori che attendono l'esito delle elezioni presidenziali tra l'attuale presidente Donald Trump e il democratico Joe Biden. Sale l'attesa per la nomina del nuovo presidente degli Stati Uniti: stando all'ultimo sondaggio stilato da CNBC-Change, Joe Biden è in lieve vantaggio su Donald Trump nei sei stati in bilico nelle elezioni del 2020, ovvero Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Considerando tutti e sei gli Stati, Biden ha un consenso del 50%, rispetto al 46% di Trump.Come sottolineano gli strategist di Mps Capital Services, "la settimana è iniziata con un clima nettamente più positivo a giudicare dall’andamento dei risky asset (borse in primis), in vista della partenza del “tris” di appuntamenti negli USA (elezioni, meeting FED e dati sul mercato del lavoro). Il movimento è stato agevolato dal rialzo degli indici anticipatori sul fronte manifatturiero in Eurozona e, soprattutto, negli Stati Uniti (ISM manifatturiero al massimo da oltre due anni)".A livello macro si attendono nuovi aggiornamenti dall'industria Usa, con la pubblicazione del dato relativo agli ordini.