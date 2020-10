Mercati europei centrano il rimbalzo, oggi è il Bce Day

Daniela La Cava 29 ottobre 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei tentano un timido rimbalzo nei primi minuti di scambi. A Parigi il Cac40 sale dello 0,3%, mentre l'indice inglese mostra un leggero aumento dello 0,10% e quello tedesco Dax sale dello 0,6 per cento. Ieri il balzo record dei nuovi casi di coronavirus Covid-19 negli Stati Uniti e in Europa ha fatto scattare forti vendite, con il Dow Jones che ha riportato la perdita peggiore dallo scorso 11 giugno. Si continua a guardare all'evoluzione dei contagi e ai lockdown di Francia (totale) e a quello parziale della GermaniaIn questo scenario si svolge oggi la penultima riunione del 2020 della Bce. Il Consiglio direttivo della Bce, a meno di sorprese dell’ultima ora, probabilmente manterrà invariata la politica, anche se diversi analisti si aspettano che fornisca segnali sull’arrivo di un maggiore sostegno.Il calendario odierno vede in primo piano numerosi dati: per l’Italia si guarda alla fiducia dei consumatori e delle imprese, mentre per gli Stati Uniti in primo piano il Pil annualizzato del terzo trimestre (si tratta della lettura flash) e le richieste settimanali di sussidi. Da monitorare anche il dato preliminare di ottobre relativo all'inflazione in Germania.