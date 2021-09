Borse europee positive: Dax avanza nel post elezioni

Daniela La Cava 27 settembre 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Segno positivo in avvio d'ottava per le principali Borse europee che proseguono sulla strada dei guadagni della scorsa settimana. Nei primi minuti di scambi il Ftse 100 avanza dello 0,9% e il Cac40 sale dello 0,7%, mentre il Dax segna un rialzo di oltre un punto percentuale poste elezioni, vinte con un modesto vantaggio dal Partito Social Democratico (SPD), secondo i risultati preliminari. Un esito ritenuto rassicurante dai mercati anche se i negoziati per la formazione di una coalizione potrebbero richiedere diversi mesi.Intanto i mercati dovrebbero beneficiare anche dello stallo nel caso del colosso immobiliare cinese Evergrande. Anche se il destino del gruppo è ben lungi dall'essere chiaro e i suoi creditori rimangono ancora all'oscuro, le autorità di Pechino stanno cercando di rassicurare, soprattutto attraverso iniezioni di liquidità nel sistema finanziario.Pochi gli spunti macro previsti oggi. Per gli Usa in evidenza gli ordini di beni durevoli e l'indice manifatturiero Fed Dallas per gli Usa. Si segnala inoltre l'intervento del presidente Bce, Christine Lagarde, e di quelli di Williams (Fed) e Bailey (BoE). La settimana potrebbe invece essere segnata dall'adozione del piano da 1.000. miliardi di dollari (853 miliardi di euro) dell'amministrazione Biden da parte della Camera dei rappresentanti.