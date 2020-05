Borse europee in rialzo in avvio: oggi parla Lagarde, attesa per Recovery Fund

Daniela La Cava 27 maggio 2020 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Ancora una partenza all'insegna dei rialzi in Europa, con i mercati che mantengono un mood positivo e guardano con speranza alla ripresa post lockdown. Nei primi minuti di contrattazioni il Dax di Francoforte avanza dello 0,26%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 segnano rispettivamente una crescita dello 0,38% e dello 0,47 per cento.Un avvio positivo nonostante sullo sfondo restino le tensioni tra Usa e Cina. Secondo quanto riporta Bloomberg, l'amministrazione Trump starebbe valutando sanzioni contro la Cina, in particolare contro funzionari, uomini di affari e istituzioni finanziarie, in risposta alla nuova proposta di legge approdata al Parlamento cinese che, se approvata, lancerebbe nuove restrizioni e controlli su Hong Kong.Tra gli appuntamenti di giornata, da monitorare le banche centrali. Poco dopo l'avvio è previsto un intervento del presidente della Bce, Christine Lagarde, mentre in serata verrà pubblicato il Beige Book da parte della Fed. Occhi puntati anche su Bruxelles: è prevista per oggi la proposta ufficiale della Commissione Europea sugli strumenti per la ripartenza post coronavirus, tra cui il Recovery Fund.