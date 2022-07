USA: indice ISM non manifatturiero scende meno del previsto

L’attività economica nel settore dei servizi è cresciuta a giugno per il 25° mese consecutivo negli Stati Uniti. L’indice ISM non manifatturiero segna a giugno un valore di 55,3, in contrazione dai 55,9 del mese precedente ma superiore ai 54,3 attesi dal consensus. E’ comunque la lettura più bassa da maggio 2020.