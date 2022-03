Italia: a febbraio torna a crescere il settore dei servizi, indice PMI a 52,8 punti

Alessandra Caparello 3 marzo 2022 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di febbraio l’indice PMI servizi dell’Italia tocca 52,8 punti dai 52,2 attesi e 48,5 precedenti. L’indice composito segna 53,6 da 50,1 precedenti.La produzione italiana dei servizi rimbalza, seguendo una tendenza simile in tutta l’Ue mentre l'economia si riprende dopo l'impatto della variante Omicron in dicembre e gennaio. Markit che rilascia i dati sottolinea che “il settore italiano dei servizi è tornato in territorio di crescita a febbraio, poiché l'allentamento delle misure di lotta al Coronavirus ha permesso alla domanda di tornare a crescere. Sia l'attività commerciale che il nuovo lavoro sono aumentati moderatamente, anche se i tassi di crescita sono rimasti indietro rispetto a quelli visti per gran parte del 2021”. "La ripresa del settore dei servizi – dice Markit - è stata accompagnata da una ripresa più rapida della produzione manifatturiera a metà del primo trimestre dell'anno”.