Istat:+0,1% m/m prezzi produzione industria a settembre, -3,1% a/a

Daniela La Cava 28 ottobre 2020 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

L'Istat ha comunicato che nel mese di settembre i prezzi alla produzione dell’industria hanno mostrato un aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione del 3,1% su base annua. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria hanno registrato un incremento congiunturale dello 0,3% e un calo tendenziale del 3,8%. Al netto del comparto energetico, i prezzi aumentano dello 0,1% su base mensile, mentre la loro variazione tendenziale è nulla.Sul mercato estero i prezzi non hanno mostrato variazioni su base mensile (0,0% per l’area euro, -0,1% per l’area non euro) e hanno segnato una flessione tendenziale meno accentuata rispetto a quella sul mercato interno (-1,1%; -0,9% per l’area euro, -1,3% per l’area non euro).