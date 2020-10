Germania: sondaggio Gfk, fiducia consumatori scivola a -3,1 a novembre

Daniela La Cava 22 ottobre 2020 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

In Germania la fiducia dei consumatori peggiora e resta in territorio negativo. Secondo il sondaggio Gfk per il mese di novembre, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a -3,1 rispetto ai -1,6 punti della passata rilevazione (dato rivisto da -1,7). Gli analisti si aspettavano un dato pari a -3.