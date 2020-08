Germania: nuovo recupero per la produzione industriale, +8,9% m/m a giugno

Daniela La Cava 7 agosto 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Ancora segnali positivi dalla Germania, con la produzione industriale in ulteriore recupero a giugno. IL dato ha mostrato una crescita mensile dell'8,9% contro il 7,4% della passata lettura (dato rivisto da +7,8%). Il mercato si attendeva una crescita dell'8,2 per cento. Su base annua la produzione industriale ha evidenziato un calo dell'11,7% dal precedente -19,5 per cento.