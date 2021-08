Zona euro: +10,2% a/a per prezzi alla produzione a luglio, +1,4% m/m

Daniela La Cava 3 agosto 2021 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Prezzi alla produzione in miglioramento nella zona euro a giugno. Il dato ha mostrato una crescita annua del 10,2% contro il precedente +9,6% della passata rilevazione, mentre su base mensile ha registrato un aumento dell'1,4% in linea con le attese. Il mercato si attendeva una crescita annua del 10,3 per cento.