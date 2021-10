Market mover: l'agenda macro di martedì 5 ottobre 2021

Daniela La Cava 5 ottobre 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Tra gli appuntamenti macro in agenda oggi la produzione industriale in Francia, ma anche agli aggiornamenti sull'attività terziaria nella zona euro (Ihs Markit pubblica i Pmi servizi di Spagna, Italia e la lettura finale di settembre della zona euro). In uscita anche il dato sui prezzi alla produzione dell'eurozona e l'indice Ism servizi americano.