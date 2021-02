Fintech: HiPay chiude 2020 con fatturato salito del 31%

Redazione Finanza 25 febbraio 2021 - 18:03

HiPay nel 2020 ha cavalcato il forte sviluppo dell’ecommerce che ha portato molti merchant ad accelerare la loro trasformazione digitale. La fintech specializzata in soluzioni di pagamento omnichannel ha riportato un fatturato di 45,7 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto al 2019. Il volume di pagamenti è stato 5,56 miliardi (+43%). Nel quarto trimestre la crescita è sta ancora più veloce (+37% i ricavi) con 70 key account che si sono uniti ad HiPay negli ultimi tre mesi dell'anno. I i nuovi brand che hanno scelto la soluzione HiPay ci sono Fauchon, Téléshopping, APC, SPORT 2000, Pièces et pneus e Panini.Nel 2020, la Francia ha rappresentato il 58% del fatturato, in aumento del 48%. Le vendite internazionali sono cresciute del 31%. Il mercato italiano ha continuato a svilupparsi con il lancio di numerose aziende del settore trasporti come Marinobus, e del settore fashion come Rinascimento e Pollini. HiPay ha anche lanciato Privalia tramite i marketplace di VeePee in Spagna e Italia."HiPay sta dimostrando ancora una volta la sua capacità di crescere anche in un contesto macroeconomico incerto e promettente allo stesso tempo per gli attori che permettono la trasformazione digitale. I nostri team si sono mobilitati a supportare il più possibile i nostri clienti nel loro sviluppo", rimarca Grégoire Bourdin, CEO di HiPay.A dicembre l'assemblea degli azioni ha approvato il piano di trasferimento delle azioni di HiPay da Euronext market a Euronext Growth market; questa quotazione sarà effettuata attraverso una procedura di ammissione diretta alla negoziazione delle azioni esistenti del Gruppo HiPay, senza emissione di nuove azioni. Il trasferimento delle azioni del Gruppo HiPay a Euronext Growth Paris dovrebbe avvenire dopo la chiusura di bilancio del 2020.