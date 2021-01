Salvatore Ferragamo: ricavi giù del 33% a 916 mln nel 2020

Titta Ferraro 28 gennaio 2021 - 17:45

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Salvatore Ferragamo chiude il 2020 con ricavi consolidati pari a 916 milioni di euro, riportando un calo del 33,5% a tassi di cambio correnti (-33,4% a cambi costanti) rispetto ai 1.377 milioni di euro registrati nell’esercizio 2019. I Ricavi del quarto trimestre 2020, in miglioramento rispetto ai nove mesi, hanno registrato un calo del 20,4% a tassi di cambio correnti (-19,9% a cambi costanti2).Tale significativo calo del fatturato, rimarca il gruppo in una nota, è stato determinato dal diffondersi della pandemia dovuta al nuovo coronavirus, conosciuto come Covid-19 e le conseguenti decisioni prese dai vari Stati in materia di blocchi delle attività commerciali e divieti e limitazioni del traffico internazionale. La conseguente chiusura della maggior parte della rete distributiva del Gruppo negli stessi paesi, e la significativa diminuzione dei flussi di traffico nella restante parte, hanno impattato particolarmente i primi sei mesi del periodo in oggetto facendo registrare un progressivo recupero, con alterne fasi in connessione con la seconda ondata del virus e le conseguenti restrizioni, nella seconda parte dell’anno.