Saipem: ritorno all'utile, ricavi balzano oltre 9 mld. Dividendo da 0,01 euro

Daniela La Cava 26 febbraio 2020 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha chiuso il 2019 con un utile netto di 12 milioni di euro rispetto alla perdita di 472 milioni nel 2018 e con i ricavi che sono saliti del 6,7% a 9,1 miliardi. La società attiva nel settore dei servizi petroliferi ha registrato un un Ebitda a 1,146 miliardi (+35,1%) e un Ebit che si è attestato a 456 milioni contro i 37 milioni del 2018.Forte accelerazione nell’acquisizione di nuovi ordini, per un valore di oltre 17 miliardi di euro al 31d icembre 2019, che aumenta a circa 20 miliardi includendo i nuovi contratti aggiudicati dalle società non consolidate E' quanto si apprende da risultati preconsuntivi del 2019 approvati dal consiglio di amministrazione della società. Indicazioni positive anche dall'indebitamento finanziario netto inferiore a 500 milioni (ante IFRS 16), in devisa riduzione rispetto al 2018 quando era pari a circa 1,2 miliardi.Alla luce di questi risultati, il cda di Saipem ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,01 euro per azione ordinaria e di risparmio.Saipem ha inoltre snocciolato le previsioni per il 2020 con ricavi previsti a circa 10 miliardi di euro e con Ebitda adjusted superiore a 1,1 miliardi (post IFRS 16). Quanto agli investimenti tecnici sono visti a quota 600 milioni, con un ndebitamento finanziario netto inferiore a 700 milioni (ante-IFRS 16).