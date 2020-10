FCA sforna ebit record a 2,3 miliardi nel terzo trimestre, anche ricavi battono le attese

Titta Ferraro 28 ottobre 2020 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo FCA ha chiuso il terzo trimestre 2020 con risultati record a livello di Gruppo e in Nord America. L'EBIT adjusted del terzo trimestre risulta di 2,3 mld di euro a livello di gruppo e 2,5 miliardi di euro in Nord America, con margini rispettivamente all’8,8% e al 13,8%. L'utile netto trimestrale è di 1,2 miliardi di euro, con utile netto adjusted a 1,5 miliardi di euro e free cash flow industriale di 6,7 miliardi di euro. I ricavi ammontano a 25,8 mld, in calo del 6% su base annua.Il consensus Bloomberg indicava ebit a 1,26 miliardi, ricavi a 25 mld e utile netto a 567 mln dai -179 mln del 3° trimestre 2019 che aveva risentito dei costi di ristrutturazione di 1,4 mld.