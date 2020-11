Erg: utile netto rettificato sale a 79 mln nei 9 mesi, confermata guidance 2020 - Errata Corrige

Redazione Finanza 11 novembre 2020 - 17:56

MILANO (Finanza.com)

Nella notizia pubblicata oggi alle ore 09:31 riportava erroneamente nel titolo un calo dell'utile rettificato di Erg, che invece è salito. Ecco la versione corretta:Erg ha annunciato stamattina i conti dei primi 9 mesi del 2020 che vedono il risultato netto di gruppo rettificato attestarsi a 79 milioni di euro, in crescita dai 75 milioni dei primi 9 mesi 2019 e il Mol consolidato adjusted scendere a 362 milioni contro i 380 milioni nei primi 9 mesi 2019. Nel solo terzo trimestre Erg ha mostrato un risultato netto di gruppo adjusted di 9 milioni contro i 7 milioni nel terzo trimestre 2019 e un Mol rettificato di 99 milioni che si raffronta con i 107 milioni dell'analogo periodo nel 2019.Confermata la previsione per il 2020 comunicata in occasione del precedente trimestre per un margine operativo lordo compreso in un intervallo tra 480 e 500 milioni di euro, investimenti tra 150-180 milioni, e indebitamento finanziario netto tra i 1.350 e i 1.430 milioni di euro.