Banco Bpm: 4° trimestre 2020 in perdita per 241,7 milioni, proposto dividendo di 0,06 euro

Titta Ferraro 9 febbraio 2021 - 18:05

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM ha registrato una perdita netta di 241,7 milioni di euro nel quarto trimestre 2020 rispetto all’utile netto di € 157,3 milioni realizzato nel terzo trimestre. Il consensus Bloomberg indicava una perdita di 223,3 milioni. Al netto delle componenti non ricorrenti il risultato netto del 4° trimestre è positivo per 66,6 milioni (€ 135,5 milioni nel 3° trim. 2020). Il margine di interesse nel 4° trimestre risulta di 509 milioni, in calo del 2,1% rispetto al dato del terzo trimestre 2020. Le commissioni nette del quarto trimestre ammontano a € 429,2 milioni ed evidenziano una crescita del 2,8% rispetto al terzo trimestreL'intero 2020 evidenzia un utile al netto dei costi del piano di incentivazione all'esodo e alla chiusura di 300 filiali ed altre componenti non ricorrenti pari a 330 milioni di euro. Proposta la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione, in linea con le limitazioni Bce. A fine 2020 il CET1 ratio ratio IFRS9 fully phased si attesta al 13,3%.